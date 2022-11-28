Салман Дадаев подал в отставку

Обязанности руководителя Махачкалы будет исполнять заместитель мэра Ризван Газимагомедов с 28 ноября текущего года.

Ризван Казимович Газимагомедов был назначен заместителем мэра Махачкалы 22 ноября.

Ранее в разные годы он занимал должности председателя Махачкалинского городского Собрания депутатов, министра промышленности и энергетики республики, советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа, а также был исполнительным директором ГРО «Дагестан» Газпром межрегионгаз», заместителем Председателя Правительства РД.