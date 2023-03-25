Салих Сагидов принял эстафету у Ризвана Газимагомедова: 200 деревьев высажено в посёлке Сулак

В посёлке Сулак сегодня проходит масштабный субботник.

Мужская половина администрации Кировского района, работники Управления ЖКХ, МБУ «Благоустройство г. Махачкалы» и «Махачкала-1», а также жители посёлке Сулак проводят масштабный субботник.

Восстановлено уличное освещение, проводится ямочный ремонт, улицы очищены от смёта, бестарный мусор собран и вывезен.

Особое внимание по поручению Ризвана Газимагомедова было уделено скверу, построенному в посёлке в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Территория, прилегающая к скверу, и само общественное пространство были очищены от мусора и грязи, в сквере высажены деревья.

Всего, как сообщает глава поселка Бадрудин Суюндуков, сегодня высажено двести деревьев.

Напомним, что на прошлой неделе в рамках общегородского субботника руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов обратился к руководству муниципалитетов присоединиться к высадке деревьев.

Кировский район передаст зелёную эстафету Советскому и Ленинскому районам Махачкалы.