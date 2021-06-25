Сайт Стопкоронавирус.рф копируется мошенниками

В интернете появились мошеннические сайты-двойники, которые копируют официальную символику с портала Стопкоронавирус.рф и выдают свою информацию, не являющуюся проверенной и официальной. Об этом граждан предупреждает администрация портала.

При этом мошенники называют свои сайты по-другому — https://coronavirus-stop.ru/, https://stopcoronavirus-rf.ru/ .

«Эти ресурсы используют официальную символику и айдентику сайта, но называются чуть иначе. Мы непременно направим обращения в Роскомнадзор. А россиян и СМИ призываем доверять только такому адресу: стопкоронавирус.рф», — сообщает гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Будьте предельно внимательны, официальный сайт о ситуации с коронавирусом в России только один — https://стопкоронавирус.рф. Этот портал, прежде всего, информационный и просветительский. Через него нельзя вызвать врача или передать сведения о здоровье, записаться на прием в государственные ведомства или получить другие услуги.