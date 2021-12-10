Саида Магомедова о важности учителя в раскрытии таланта у ребёнка

Саида Магомедова — учитель русского языка и литературы в Хасавюрте. У неё много профессиональных званий, она участник первого Всероссийского форума классных руководителей, который прошёл в Москве. По её мнению, Дагестан богат интеллектуальным потенциалом, однако одарённым детям нужны другие условия для развития.

Саида Абдулгамидовна также считает, что настоящий учитель способен разглядеть в детях их талант, и большая удача, если ребёнку в жизни встретится такой внимательный и чуткий наставник.

Говоря о своём опыте, она упомянула своего бывшего ученика, ныне студента одного из Питерских вузов, Жанакая Моллакаева, с которым приняла участие в различных конкурсах и фестивалях. С гордостью отметила Саида Магомедова, что он и сейчас продолжает радовать её своими достижениями в учёбе.