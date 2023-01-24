Экономика

Саадула Омаров: «Карта туриста» – дополнительная возможность привлечь туристов в Дагестан»

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Президент ассоциации предприятий туристско-рекреационной и отельно-ресторанной индустрии Республики Дагестан, генеральный директор ООО «Этнотревел» Саадула Омаров прокомментировал участие Республики Дагестан в проекте «Карта туриста». По его словам, проект будет способствовать дальнейшему продвижению республики как туристического региона.

«Карта туриста» – дополнительная возможность привлечь туристов в Дагестан. Туристы, выбирая регион для посещения, отдадут предпочтение месту, где получится сэкономить. Кроме того, это еще один инструмент продвижения дагестанского турпродукта. У туроператоров, рестораторов или отельеров появится новый канал, через который они смогут увеличить свою клиентскую базу.

Саадула Омаров также отметил, что внедрение данной системы станет стимулом для поставщиков услуг работать в легальном поле.

«В республике немало предприятий, не имеющих терминалов оплаты. На мой взгляд, внедрение «Карты туриста» станет стимулом для многих поставщиков услуг выходить из тени для сохранения конкурентоспособности», — сказал Омаров.

Источник: https://t.me/minturizm/1610

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