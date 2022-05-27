С заботой о гражданах страны

Решение Президента о повышении пенсий и МРОТ на 10% направлено на улучшение благосостояния россиян в этот непростой санкционный период.

Особенно положительно отразятся эти меры на социальном положении населения Республики Дагестан, дотационного региона.

С увеличением МРОТ государство поддержит не только наших пенсионеров, но и работников бюджетной сферы .

Президент страны В.В. Путин, несмотря на сложную политико-экономическую обстановку, находит возможности заботиться о своих гражданах. А ведь совсем недавно ещё была индексация пенсий на 8,6%.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»