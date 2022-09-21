С Республикой Беларусь Дагестан связывает многолетнее сотрудничество как в торгово-экономической, так и культурно-гуманитарной сферах. Оно основано на принципах взаимного уважения, поддержки и учёта интересов друг друга.

Такое мнение озвучил глава республики Сергей Меликов на совещании с участием руководителя Росреестра Олега Скуфинского и председателя Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Дмитрия Матусевича.

«С учетом того, что Республика Беларусь производит практически всю технику, необходимую для нашего региона, в текущем году приоритетным направлением сотрудничества для нашего региона является установление устойчивых кооперационных связей с флагманом белорусского машиностроительного комплекса – Минским тракторным заводом. Вместе с тем мы прорабатываем совместно с бизнес-сообществом Дагестана возможные закупки сырьевой номенклатуры для нужд промышленных производств», – сообщил Сергей Меликов.