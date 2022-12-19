С мобилизованными заключат новый трудовой договор в приоритетном порядке

У мобилизованных граждан будет преимущественное право получить ранее занимаемую или другую вакантную должность, соответствующую их квалификации, а проезд вахтовиков до места работы оплатят работодатели. Такие поправки в Трудовой кодекс подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, мобилизованные работники, с которыми был прекращен срочный трудовой договор, по истечении срока в период его приостановления имеют преимущественное право в течение трех месяцев после окончания военной службы на поступление на работу к прежнему работодателю.

При этом работа не должна быть противопоказана работнику по состоянию здоровья. Эти правила распространяются на весь период времени начиная со дня объявления частичной мобилизации — 21 сентября 2022 года.

Кроме того, статьей 302 ТК гарантируется доставка лиц, работающих вахтовым методом, до места выполнения работы и обратно за счет средств работодателя, либо с последующей компенсацией с его стороны.