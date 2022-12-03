С. Меликов обратился к работникам сельхоз- и перерабатывающей промышленности с приветственным словом

«Несмотря на сложности последних лет, сельские труженники Дагестана своими усилиями сделали многое для стабильного развития агропромышленного комплекса», — обращается Сергей Меликов к работникам сельского хозяйства, аграриям и тем, кто задействован в перерабатывающей промышленности. Он отметил, что благодаря труду их 2022 год для Дагестана — урожайный. Более того, Дагестан — лидер по ряду направлений: поголовье КРС и МРС, сбора овощей, винограда и иных плодовых культур.

Приветсвенное обращение Главы Дагестана зачитал председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.