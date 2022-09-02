С Днем знаний Артём Бичаев поздравил учеников школы №7 г. Мелитополя

В День знаний депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, который курирует гуманитарную миссию Единой России в Запорожье Артём Бичаев пришел на торжественную линейку к ученикам школы №7 города Мелитополя.

В школе открыли 3 первых класса – это почти 70 детей.

Парламентарий пожелал родителям, педагогам и, конечно же, детишкам удачи в учебе. Вместе с волонтерами «Молодой Гвардии» и «Волонтерской роты» гости подарили первоклассникам рюкзачки со всеми необходимыми для учебы принадлежностями, которые были собраны в рамках акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».

«У этих ребят впереди большая и яркая жизнь. И мы рады принять каждого из них в нашу большую семью российских школьников!» — сказал народный избранник.