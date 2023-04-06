С 7 апреля в образовательных организациях Махачкалы введут ограничительные мероприятия по кори

Об этом заявил глава города Махачкалы Ризван Газимагомедов в ходе совещания по эпидемиологической ситуации по гриппу и кори под руководством премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Данное решение — временное, принимается с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и Минздрава республики

Как сообщил Газимагомедов, соответствующее распоряжение будет им подписано, помимо этого, утверждены составы рабочих групп по внутригородским районам города Махачкалы.

Так, в целях ограничения распространения кори и гриппа в Махачкале будет действовать:

временный отказ обучающимся и воспитанникам в приеме (посещении) во всех муниципальных образовательных организациях и гражданам в посещении указанных организаций при отсутствии документально подтвержденных сведений о наличии прививки против кори (не привитых против кори, привитых однократно); в соответствии с Федеральным законом №157-ФЗ и постановлением Правительства РФ № 825, временный отказ в приёме на работу, отстранение от работы сотрудников во всех типах и видах образовательных и социальных учреждений, не привитых против кори по причине отказа и не болевших корью;

ограничения на проведение массовых мероприятий, сопровождающихся скоплением людей в закрытых помещениях, в организациях, где зарегистрированы случаи заболевания корью.

«Всем руководителям образовательных организаций указано на необходимость особого контроля по проведению противоэпидемических мероприятий по кори и гриппу, в том числе организацию вакцинопрофилактики непривитых против кори и гриппа сотрудников и детей в образовательных учреждениях во взаимодействии с медицинскими организациями г.Махачкалы», — сказал градоначальник.