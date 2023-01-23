С 2025 года начнется строительство двух крупных дорог в обход Дербента и Хасавюрта

Об этом сообщил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках встречи с коллективом Минтранса республики.

Он рассказал, что соответствующее распоряжение √4353-р 29 декабря о выделении средств на строительство автомагистралей подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2028 год.

«В пятилетний план дорожной деятельности в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на строительство дорог предусмотрено порядка 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей.

Это стало возможным благодаря усилиям руководства республики в лице Сергея Алимовича Меликова.

Строительство автодорог позволит существенно улучшить ситуацию с загруженностью, трафиком большегрузных машин, снизить аварийность, повысить туристическую привлекательность региона», — сообщил глава кабмина Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7377