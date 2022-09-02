С 1 сентября в Дагестане начали работу советники директоров 477 школ

С 1 сентября в 45 регионах России в школах появились новые специалисты – советники директоров школ по воспитанию. В Дагестане на этой должности приступили к работе 477 человек.

Они будут организовывать внеучебную деятельность детей и взаимодействие школ с детскими общественными объединениями.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что в этой должности должны работать люди, которые «говорят со школьниками на одном языке». Их основной задачей будет общение с молодежью.

Отметим, обязательная должность советника по воспитанию введена по поручению президента Владимира Путина.