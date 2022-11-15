Ряду российских городов присвоено почётное звание «Город трудовой доблести»

Глава государства подписал Указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Текст Указа:

За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Астрахани, г. Вологде, г. Горловке, г. Златоусту, г. Каспийску, г. Луганску, г. Норильску, г. Орску, г. Якутску.