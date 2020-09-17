Русским географическим обществом проводится географический диктант

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента Российской Федерации В.В.Путина ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.

В 2015 году Диктант прошел во всех регионах нашей страны, на 210 специально подготовленных площадках. Лидерами по числу организованных площадок стали Центральный, Уральский и Приволжский федеральные округа, а среди регионов – Ямало-Ненецкий автономный округ (32), Тверская область (18) и Москва (15). По количеству участников диктанта лидировали Республика Саха (Якутия) (7026 человек), Москва (3343 человека), Тверская (1432 человека) и Воронежская (1427 человека) области.

Еще в целом ряде регионов посещаемость превысила тысячу человек. Всего на региональных площадках Диктант написали 44 365 человек. Еще 27 564 человека прошли тест онлайн на сайте Русского географического общества. Таким образом, общее число участников диктанта составило около 72 тысяч человек. В 2016 году были организованы 1464 площадки в 85 субъектах Российской Федерации, что в 7,1 раза больше, чем в 2015 году.

Всего в акции в 2016 году приняли участие 187 187 человек. Из них 92 240 человек написали диктант очно, а 94 947 проверили свои знания через интернет-сайт. Общее количество участников акции увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 2,6 раза (количество очных участников увеличилось более чем в 2 раза, количество участников, прошедших тестирование онлайн, выросло более чем в 3,4 раза).

Среди регионов абсолютным лидером по числу написавших диктант второй год подряд стала Республика Саха (Якутия), где свою географическую грамотность проверили более 15 тысяч человек на более чем 500 площадках. На втором месте – Республика Башкортостан, где диктант написали более 6 тысяч человек на 87 площадках. Третье место по количеству участников занял Санкт-Петербург (более 4 тысяч участников на 27 площадках).

В пятерку лидеров также вошли Москва и Самарская область, где участниками диктанта стали более 3 тысяч человек (на 47 и 59 площадках соответственно). В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира на 2224 площадках! Участие в проекте приняли более 260 тысяч человек. Лидером по количеству пунктов проведения образовательной акции среди иностранных государств стал Китай, где Диктант прошёл сразу в 10 городах.

Самой большой площадкой за рубежом по количеству мест оказался филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку, где Диктант смогли написать более 800 участников. В России лидером по количеству площадок стала Республика Саха (Якутия), где Диктант прошёл в 277 организациях. Второе место у Республики Башкортостан – 209 площадок, третье – у Краснодарского края – 122. Одной из самых необычных площадок акции стало научно-исследовательское судно «Академик Фёдоров» Российской Антарктической экспедиции, находившееся на рейде Кейптауна.

Написали Диктант и на атомном ледоколе «Ленин», который в настоящее время является музеем в Мурманске. Также в образовательной акции приняли участие более десяти заповедников и национальных парков, музеи советских игровых автоматов в Москве и Санкт-Петербурге, Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае, Большой планетарий в Новосибирске. Кроме того, Диктант прошел в поездах «Стриж» Нижний Новгород – Москва и Москва – Берлин. Центральной площадкой проведения Диктанта стало Главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова. Здесь, как и в прошлом году, вместе со всеми участниками на вопросы Диктанта отвечал Президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

В акции также приняли участие ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, Почетный Президент РГО Владимир Котляков, телеведущий Николай Дроздов, кинорежиссёр, актёр Владимир Меньшов, знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов, политический деятель Сергей Миронов, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин, спортсмен-бобслеист, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков и другие известные персоны.

В 2018 году Географический диктант значительно расширил свою географию: его написали в 97 странах мира на 3532 площадках. Всего в акции приняли участие более 376 тысяч человек, из них в России диктант очно написали 249 857 человек, за рубежом — 7 171 человек. Кроме того, более 119 тысяч человек проверили свои знания онлайн на сайте dictant.rgo.ru.

В России лидером по количеству площадок стала Республика Башкортостан, где Диктант прошёл в 416 организациях. Лидерами по числу площадок среди зарубежных государств стали: Китай — 10 площадок, Республика Беларусь — 9 площадок, Армения — 6, по 5 площадок в Чехии, Киргизии, Казахстане, Южной Осетии, Турции.

Среди самых необычных пунктов проведения Диктанта — палатка на острове Матуа Большой Курильской гряды, площадка в государственном заповеднике «Столбы» в Красноярском крае, Большой планетарий в Новосибирске, Звёздный городок в Московской области. Центральной площадкой проведения традиционно стал МГУ имени М.В. Ломоносова.

На этот раз участники акции собрались в Шуваловском корпусе, где вместе с Президентом РГО Сергеем Шойгу ещё около тысячи человек написали Географический диктант. Модератором выступил известный телеведущий Валдис Пельш, а перед началом Диктанта к его участникам прямо с орбиты, с Международной космической станции, обратился российский космонавт Сергей Прокопьев.

В 2019 году в просветительской акции приняли участие около 330 тысяч человек, более 100 тысяч написали Диктант онлайн. Общее число участников акции составило более 420 тысяч человек, это в 1,2 раза больше участников 2018 года. Географический диктант состоялся во всех регионах России, а также в 106 иностранных государствах, что на 10 стран больше, чем показатели предыдущего Диктанта в 2018 году.

Свои знания по географии проверяли на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже – на Международной космической станции. Также среди самых необычных пунктов проведения Диктанта – корабль-музей «Крейсер «Аврора», Центр управления полётами, нефтедобывающие платформы в Каспийском море, площадки в Саяно-Шушенском, Кавказском и других заповедниках, Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», этнопарк под открытым небом «Кочевник», пассажирские поезда дальнего следования «Москва-Берлин», «Москва-Нижний Новгород», железнодорожные вокзалы г. Москвы.

Для участников Диктанта в России было организовано 5225 специально подготовленных площадок, что в значительной степени превзошло результат 2018 года (3356 площадок).

В России лидером по количеству площадок Диктанта, как и по показателям предыдущего года, стала Республика Башкортостан, где Диктант был организован в 730 учреждениях и организациях, что почти в два раза превысило показатели предыдущего года. Второе место у Краснодарского края – 529 площадок, третье – у Республики Саха (Якутия) – 317. Лидерами по числу площадок среди зарубежных государств стали: Украина – 22 площадки, Казахстан – 16, Турция и Республика Беларусь – по 9, Китай – 10 площадок.

Центральной площадкой Географического диктанта, как и в 2018 году, стал Шуваловский корпус МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве. На главной площадке свои географические знания проверяли: Президент РГО Сергей Шойгу, ректор вуза Виктор Садовничий, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, музыкант Сергей Шнуров, космонавты Фёдор Юрчихин и Роман Романенко, олимпийская чемпионка Елена Веснина, бронзовый призёр Олимпийских игр Вера Звонарёва и другие известные учёные, спортсмены и артисты.

Помимо основных вариантов для проведения просветительской акции на территории России и на территории зарубежных стран, впервые Диктант составлялся для инвалидов по зрению. Традиционно подготовлены один вариант для проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный вариант. Впервые помимо английского языка вопросы Диктанта были переведены на французский и турецкий языки.