Русский театр покажет премьеру спектакля по пьесе А.Н. Островского – «Бешенные деньги»

Дагестанский государственный русский драматический театр имени Максима Горького представит зрителям новую комедию «Бешеные деньги» по пьесе А.Н. Островского. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе театра.

Режиссер постановки – заслуженная артистка России Мария Федосова. В прошлом году она стала победителем «Лаборатории режиссеров», которая проходила в Махачкале.

«Лаборатория под руководством Иосифа Райхельгауза стала первым таким опытом для Русского театра. Участниками ее были студенты ГИТИСа. В течение пяти дней они придумывали с дагестанскими труппами эскизы своих будущих спектаклей. После из представленных работ жюри выбрало самую достойную. Поэтому ее полная версия будет идти на нашей сцене. Теперь мы ждем, что и дагестанские зрители оценят ее по достоинству», – рассказывает директор Русского театра Тимур Магомедов.

Не случайно и первый показ спектакля выпал на апрель, на первую субботу со дня рождения Александра Островского. В этом году театральный мир отмечает двухсотлетий юбилей основателя современного русского театра.

«Заманчивые легкие деньги, быстрая слава, шик и блеск, все это притягивает и манит героиню спектакля. Но во всем этом шуме забываются обычные человеческие ценности, такие как семья, любовь и доброта. Есть светлая сторона, в мире есть люди, которые всего добиваются своим трудом, получают новые знания, читают книги, ведут честно бизнес. В пьесе есть такой человек, и благодаря ему, происходят удивительные вещи», – рассказывает о спектакле Мария Федосова.

Премьера состоится на Малой сцене театра 15 и 29 апреля. Начало – в 17:00 часов.

Источник: РИА Дагестан