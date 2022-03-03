Руслан Луговой рассказал о ненужности славян, кавказцев и арабов мировой элите

Директор ГБУ «Республиканской центр русского языка и культуры» при Миннаце РД Руслан Луговой отметил ненужность славян, кавказцев и арабов мировой элите.

«Маски сброшены. Славяне, кавказцы и арабы не нужны мировой элите.

Потому что имеют свое видение развития государства.

Потому что имеют свои принципы и ценности. Свою цивилизацию.

Поэтому, по мнению коллективного Запада, должны быть уничтожены. Ирак, Ливия, Афганистан… поддержка головорезов в чеченских войнах. Сейчас так же, как и Сербию, хотят уничтожить Украину.

Идет геноцид славян. Славянский мир — это объединительная сила всей Евразии. Это ядро альтернативной истории планеты.

Еврофашистам нужен другой мир — с рабами и господами. Причем рабов надо системно уничтожать. Помните Тэтчер? «России нужно оставить лишь 40 млн». Чем вам не Гитлер? А сами хотят быть богами на этой планете.

Кризис экономики был и будет неизбежно. Капитализм так устроен.

Они никогда не прекращали пытаться нас поработить. Еще со времен крестовых походов. Потом Наполеон. Следом уже откровенный нацист Гитлер, который хотел, кстати говоря, сначала использовать кавказцев против русских, а потом и их уничтожить. Теперь США и НАТО продолжают это тысячелетнее дело. Натравливают русских и кавказцев через своих агентов — либеральные СМИ. Настроили украинцев через свое образование и медиа.

У нас не остается выбора. Теперь русские (а это, я считаю, все народы России, в том числе дагестанцы) четко должны понимать, кто враг и кого надо уничтожать любыми способами — военными, политическими, общественными, информационными, культурными. Нет, не народы Европы, США и т. д. А носителей сатанистско-фашистской идеи кастовой системы. Вот враг.

И эту борьбу завещать своим потомкам. Не мы первыми начали.

Раз хотели нас уничтожить — сами исчезнут с лица земли.

Как говорил Александр Невский: «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет», — заключил Луговой.