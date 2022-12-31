Общество

Руслан Алиев исполнил заветную мечту участника акции «Ёлка желаний»

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Мечту 10-летнего Малика Ахмедова исполнил Первый вице-премьер Республики Дагестан Руслан Алиев.

На официальном сайте Всероссийской акции «Ёлка желаний» мальчик написал, что мечтает о планшете.

Для вручения новогоднего подарка его пригласили в Дом Правительства, где он встретился и пообщался с Русланом Алиевым.

Как оказалось, отец юноши является участником специальной военной операции на Украине, а сам Малик, заполняя заявку для участия в акции, не верил до конца, что его желанию суждено сбыться.

Встреча завершилась официальным вручением заветного планшета и запечатлением на камеру памятного момента.

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