Руслан Алиев исполнил заветную мечту участника акции «Ёлка желаний»

Мечту 10-летнего Малика Ахмедова исполнил Первый вице-премьер Республики Дагестан Руслан Алиев.

На официальном сайте Всероссийской акции «Ёлка желаний» мальчик написал, что мечтает о планшете.

Для вручения новогоднего подарка его пригласили в Дом Правительства, где он встретился и пообщался с Русланом Алиевым.

Как оказалось, отец юноши является участником специальной военной операции на Украине, а сам Малик, заполняя заявку для участия в акции, не верил до конца, что его желанию суждено сбыться.

Встреча завершилась официальным вручением заветного планшета и запечатлением на камеру памятного момента.