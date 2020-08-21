Руководство центра «Сириус» анонсировало новые возможности для школьников

Заместитель руководителя фонда «Талант и успех» Образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Алексей Карпухин анонсировал новые возможности для школьников, которые сегодня организует данный образовательный центр.

«В рамках основного или дополнительного образования совместно с экспертами Общероссийского народного фронда и педагогами Ассоциации школ — партнеров «Сириуса» были разработаны современные стандарты углубленного изучения по всем предметам: математического и естественно-научного цикла.

Этой весной 380 тысяч школьников по всей стране заинтересовались новой формой проведения пригласительного этапа

Всероссийской олимпиады школьников в виде онлайн-состязания и отрадно, что свои силы в нем попробовали 1515 ребят из Дагестана».

Опыт проведения пригласительного этапа, по словам Алексея Карпухина,

будет продолжен: «Мы приглашаем школьников из Дагестана активнее

участвовать в этом интеллектуальном соревновании».

Заместитель руководителя фонда подчеркнул, что вторая инициатива —

системное вовлечение в работу с детьми экспертов университетов и компаний

из регионов поможет встретиться с талантливыми ребятами, потенциальными

студентами и коллегами.

Такие коллективы могут успешно вести разработку проектов по приоритетам стратегии научно — технологического развития России в каждом субъекте, и такое взаимодействие стало возможным в рамках

нашей программы, которая была представлена Президенту в мае. Она

подразумевает, что в течение следующего учебного года студенты и школьники со всей страны будут вместе решать актуальные проблемы науки, технологий и приоритетных отраслей регионов.

На настоящий момент только четыре школьника из Дагестана вовлечены

в этот проект, но он доступен. Для этого просто необходимо зайти на сайт

образовательного центра «Сириус». Школьники республики могут

попробовать в новом учебном году свои силы в онлайн-формате школьного этапа олимпиады, которая начнется в сентябре.