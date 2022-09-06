Руководство Дагестана планирует приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в 2023 году

В рамках проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сообщил журналистам о создании нового города-курорта, к строительству которого приступят в следующем году.

«По заверениям отдыхающих состав воды и физические свойства пляжа (песка) в республике более комфортные, чем на Черном море. Авиасообщение и способность аэропорта Уйташ более чем достаточные, чтобы принять поток туристов на отдых. Клиенты прибрежного города курорта однозначно захотят посетить горы и видовые локации в горах, и необходимо серьезно готовиться всем службам и ОИВам. Это шанс Дагестана поднять экономику в скорые сроки и обеспечить рабочими местами население в сёлах. Более того, горцам больше подходит по ментальности предпринимательская деятельность недели работа по найму. Огромный простор для работы муниципалитетам, министерству туризма, Минэкономики и агентству по поддержке предпринимательства. Минтуризма уже активно участвует в федеральных программах и выигрывает конкурсы Ростуризма.

Ранее вице премьер Телякавов М. П. озвучивал на встрече с З. Догузовой, — что правительство готовит план мероприятий по возрождению инфраструктуры малой авиации в Дагестане. Вкупе с морскими пассажирскими перевозками, малая авиация даёт колоссальные возможности для создания и успешной реализации уникальных туристских продуктов.

А если о главном и важном, то нужно привлекать команду экспертов на разработку концепции развития туристической отрасли в Дагестане в целом. И в неё уже встроить аккуратно город курорт и морской кластер по примеру Грузии, Мексики», — прокомментировал новость о создании города-курорта Ахмед Ибрагимов, автор проектов «Альпийская деревня Старый Сивух», «Глэмпинг Old Sivukh».