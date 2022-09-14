Руководство Дагестана и Росприроднадзор серьезно рассматривают ситуацию с охраной и безопасностью окружающей среды

Рабочая встреча Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова 13 сентября в г. Москва с руководителем службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланой Радионовой говорит о том, что руководство Дагестана и федеральное ведомство серьезно рассматривают ситуации с охраной и безопасностью окружающей среды, в сфере использования и охраны водных объектов, с объектами животного и растительного мира, а также загрязнении горных рек и многие другие.

На встрече было заявлено о принятии участия Республики Дагестан в проектах “Генеральная уборка” по линии Минприроды РФ, в проекте «Чистая страна», нацпроекте «Экология».

Многолетние проблемы с экологически опасными объектами, несанкционированными свалками, проблемы с очисткой сточных вод, строительство очистных сооружений, прямо скажем, не в пользу региона, претендующего на туристический рай.

Все три нацпроекта: “Генеральная уборка”, «Чистая страна», «Экология». в Дагестане должны быть задействованы одновременно и результативно.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»