Руководитель Управления Росреестра по РД Арсен Пирмагомедов провел личный прием граждан в приемной В. Путина в Дагестане

Большая часть вопросов, с которыми обратились к руководителю Управления жители Дагестана, касались постановки на кадастровый учет и оформления прав собственности на земельные участки, приведения в соответствие сведений в ЕГРН и исправления реестровых ошибок.

Вместе с Арсеном Пирмагомедовым на вопросы заявителей отвечал и директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Апанди Дагуев.

Среди обратившихся Мухума Шамилов, его сын был мобилизован в ноябре этого года. У Мухумы Магомедовича был вопрос, касающийся регистрации земельного участка и жилого дома. Руководитель Управления пояснил, что семьи мобилизованных могут рассчитывать на максимально ускоренную процедуру решения вопросов, связанных с постановкой на учет объектов недвижимости. Так, в рамках выездного приема Мухума Шамилов сдал документы в Кадастровую палату, до нового года его вопрос будет решен. Всем обратившимся была оказана помощь, даны разъяснения и приняты обращения. «Работа с гражданами, своевременная реакция на каждое обращение — это первоочередная задача ведомства», – сообщил Арсен Пирмагомедов.

Отметим, что у дагестанцев есть возможность проконсультироваться у экспертов Управления Росреестра по РД в чате официального телеграм-канала ведомства rosreestr05, специалисты оперативно помогут разобраться в ситуации и подскажут верное решение.