Руководитель российского общества «Знание» Максим Древаль посетил форум «Каспий – 2021»

29 сентября Международный молодежный форум «Каспий – 2021» посетил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он рассказал участникам форума об истории организации: «Общество “Знание” – просветительская и пропагандистская организация в Советском Союзе и России, возникшая еще в 1947 году. Это была самая, наверное, масштабная просветительская организация в стране, а может даже и в мире. Я изучал вопрос, и, знаете, более 10 млн лекций проходило в год. Говорят, что в каждой семье был либо лектор, либо слушатель», – сказал Максим Древаль.