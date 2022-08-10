Руководитель Минпромторга РД Низам Халилов посетил промышленные предприятия в Дербенте и Дагогнях

НИИ «Волна» занимается разработкой и производством авиационной аппаратуры, систем видеонаблюдения, аппаратуры связи и коммуникации для наземной техники.

Проблема предприятия – дефицит кадров.

«Электросигнал» разрабатывает радиоэлектронику, антенны, радиолокационные станции. Завод является уникальным, поскольку только он поставляет РЛС оборонной промышленности страны. Потребность в такой продукции на сегодня, как говорит гендиректор Д. Мирзабеков, высокая. Сейчас предприятие готово выпускать минимум 500 тысяч телевизоров в год, для этого необходимы кредитные средства.

«Дагестан Стекло Тара» производит 9 тонн стеклянных шаров в сутки. Завод создаёт более 70 видов стеклянной продукции. Гендиректор завода П. Магомедов отметил, что это единственное предприятие в стране по производству стеклянных шаров. Низам Халилов взял на заметку все озвученные проблемные вопросы для принятия необходимых мер для их решения.