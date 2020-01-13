Руководитель Минкомсвязи РД Сергей Снегирев поздравил с Днем российской печати

Сергей Снегирев поздравил сотрудников СМИ с Днем российской печати. Глава ведомства подчеркнул особую роль СМИ в наши дни и отметил их профессионализм, техническую оснащенность и самостоятельность, определяющие развитие государства, общества и способствующие укреплению взаимопонимания.

Как говорится в поздравлении, на протяжении всей истории в нашей стране профессия журналиста была популярна и вызывала доверие у многомиллионной аудитории, в наши дни авторитет журналиста опирается на оперативность, беспристрастность и глубокий анализ происходящего.

Сегодня СМИ, по словам Снегирева, продолжают традиции своих предшественников, способствуют развитию общественных процессов, формируют мировоззрение человека и помогают аудитории получить ответы на актуальные вопросы действительности, работая тем самым на страну и служа во благо россиянам.

Поздравительная речь завершилась пожеланием работникам и ветеранам СМИ здоровья, счастья, успехов в творчестве, роста тиражей и рейтингов!