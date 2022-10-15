Руководитель Хасавюртовского района оказывает вспомогательную помощь мобилизованным гражданам района

Накануне по поручению главы муниципалитета Арсланбека Алибекова, заместитель начальника МКУ Управление ФК спорта и делам молодёжи Вахит Касимов встретился с мобилизованными гражданами района, направляющимися непосредственно к месту проведения СВО в Украине.

Мобилизованным были приобретены и переданы необходимые предметы белья, обуви, спальных мешков всем отъезжающим.

Мобилизованной группе для участия в СВО, в числе которых призванные из Хасавюртовского района, переданы пожелания руководства района с честью и достоинством пройти военную службу и с победой, живыми и здоровыми вернуться в свои семьи.