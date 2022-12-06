Роза Ахмедова: “Любое дело принесет результат, если делать его с душой”

Есть люди, которые просто так жить не могут. Такое ощущение, что им до всего есть дело. Поражаешься, откуда они берут силы. Обычный человек приходит с работы усталый, опустошённый. Сил хватает на диван и пульт от телевизора. А этим людям на всё хватает сил. Таким человеком является и Ахмедова Роза Гашумовна.

Ни одно культурно-массовое мероприятие в Агульском районе не обходится без участия Розы Гашумовны. Своей профессиональной деятельностью она способствует сохранению агульской культуры, ее популяризации и трансляции на широкую аудиторию. Данный факт в жизни малочисленного народа играет большую роль. Созидая и развивая культуру, Роза Гашумовна радует людей своим творчеством, заряжает их энергией, что также немаловажно.

Однако Роза Гашумовна творчески подходит не только к вопросам культуры. Учащиеся МКОУ «Тпигская СОШ» воспринимают ее как грамотного биолога, который с легкостью объяснит самые трудные темы и без труда ответит на самые каверзные вопросы. Профессии учителя она отдала тридцать лет, и сегодня входит в список сильнейших биологов муниципалитета.

Свой путь к учительству Роза Гашумовна начала с учебы на биолого-химическом факультете Дагестанского государственного педагогического института.

Первые профессиональные шаги она сделала в школе №14 города Дербента. Здесь она работала два года. А затем, с августа 1994 года и по настоящее время работает учителем биологии в МКОУ «Тпигская средняя общеобразовательная школа» с. Тпиг Агульского района Республики Дагестан.

Комментируя свою педагогическую работу, Роза Гашумовна, отмечает, что в работе опирается на глубокое понимание целей и задачи современного образования.

«Образование, как и наше общество, динамично. Педагог не должен дистанцироваться от современных тенденций, а, наоборот, должен подготавливать детей к ментальному и духовному взрослению. На нас, учителях, лежит важная задача воспитать думающую личность, которая в своем развитии и становлении сможет грамотно применить все те знания, которые им передают учителя», — отмечает педагог.

По ее словам, важно организовывать процесс обучения с опорой на интеллектуальные возможности и личностные особенности обучающихся.

«Для меня важно расти профессионально. И здесь речь идет не о регалиях, а о том, чтобы ежедневно пополнять собственную копилку знаний и ежедневно расти над собой. Я должна быть в курсе новых открытий, методик, кроме того, инструментарий преподавателя постоянно пополняется. Только в рамках такого подхода возможно выработать свой собственный педагогический стиль с высоким уровнем мастерства», — отмечает учитель.

Такой подход дает свои плоды: ее уроки вызывают повышенный интерес обучающихся, кроме того, профессиональная компетентность, увлеченность предметом, широкая эрудиция позволило ей заслужить уважение и авторитет в коллективе учителей, учеников и их родителей.

За достижения в работе Роза Гашумовна неоднократно награждалась почетными грамотами за добросовестный, плодотворный труд, значительные успехи в обеспечении и совершенствовании образовательного процесса, интеллектуальное, культурное и нравственное развитие личности учащихся. Так, в 2021 году она была награждена Почетной грамотой администрации Агульского района. А в 2022 году за подписью заместителя министра просвещения Российской Федерации Т.В. Васильевой Розе Гашумовне присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

Награды и звания не позволяют ей ослабить требовательность к себе. Наоборот, по словам педагога, нужно трудиться еще больше, чтобы соответствовать возложенной на тебя ответственности.

Сегодня Роза Гашумовна является руководителем школьного методического объединения учителей биологии и химии в МКОУ «Тпигская средняя общеобразовательная школа». Она разработала модель, позволяющую определить прогноз деятельности школьного методического объединения на перспективное развитие профессиональных компетенций педагогов. Такой педагог – это отличный наставник для учащихся, а также верный соратник для молодых педагогов, которые только начинают свой путь.

На вопрос о том, как подобрать подход к учащимся, которые не проявляют интереса к учебе, Роза Гашумовна отвечает, что важно заинтересовать детей: «Самую скучную тему можно преподнести динамично, так, что каждый будет ждать урока и возможности ответить. Современная система образования направлена на результат. Важны результаты ГИА. Однако для меня это не самоцель. я считаю, что правильно подготовленный ученик не может получить плохую оценку. Здесь важно не просто преподносить информацию, а суметь направить ребенка на ее поиск, в том числе и с помощью логики. Любое дело принесет результат, если проводить его с душой. Безучастно преподавание, равнодушное постижение знаний не дают результатов. Нужно дарить окружающим свет, освещая путь нашим детям».

Алёна Магомедова