Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления COVID-19

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению в России созданную в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ СО РАН) тест-систему для быстрого выявления COVID-19 вне специальных помещений, проинформировал научный институт.

«Тест-система для оперативного выявления коронавируса, созданная в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Источник: https://ria.ru/20211125/covid-19-1760695577.html