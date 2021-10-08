Роста числа наркопотребителей среди молодёжи зафиксирован в Дагестане

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана Надежда Сейфудинова встретилась со студентами ДГУ. По словам специалиста, в республике наблюдается тенденция роста числа наркопотребителей, в том числе среди девушек. Сегодня в РНД на учете состоят 6118 наркоманов, в большей степени это граждане младше тридцати лет. Кроме того, актуальной является проблема вовлечения молодых людей через соцсети в продажу наркотических средств. На встрече присутствовали и депутаты города Махачкалы.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники