Рост заболеваемости коронавирусом обсудили на экстренном совещании в Дагестане

Под руководством врио Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова по поручению Сергея Меликова 6 декабря прошло экстренное совещание с участием глав администраций муниципалитетов и городов, руководителей различных ведомств, вице-премьеров Республики Дагестан.

Главным вопросом обсуждения явился устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в Дагестане и пути стабилизации сложившейся ситуации. Ранее президентом страны было поручено регионам самостоятельно принимать решения по изменению режима ограничительных мер в соответствии с текущей ситуацией. Исходя из чего власти Дагестана пришли к выводу о необходимости ужесточения мер. В частности наложен запрет на проведение массовых праздничных мероприятий в преддверии Нового года. Сообщается о том, что после указа о запрете новогодних ёлок в школах и садах, началось активное бронирование детских клубов. В то же время ряд заведений продолжает работу и после 23 часов ночи. В связи с этим профильные службы усилят контроль в данном направлении.

По словам руководителя Роспотребнадзора Республики Дагестан Николая Павлова, культовые мероприятия и свадьбы рекомендуется проводить среди ограниченного количества людей. По его словам, более 45% госпитализированных с коронавирусом говорят о посещении таких массовых мероприятий.

Министр здравоохранения Республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов отчитался об уровне подготовленности медучреждений на случай стабильного повышения заболеваемости. Он подчеркнул, что дефицитные лекарства, применяемые в лечении COVID-19, заранее заказаны с запасом.

В рамках совещания выступили руководители и других ведомств, глава города Каспийска Борис Гонцов, зампред Правительства Дагестана Анатолий Карибов.

На настоящий день на базе ДГМА действует колцентр под номером 122 для обращений граждан, заболевших коронавирусом.

Наиболее сложная ситуация с ухудшением эпидемиологической ситуации наблюдается в Хунзахском, Табасаранском, Унцукульском, Ногайском, Бабаюртовском районах, а также в городах республики.