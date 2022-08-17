Рост ДТП с летальным исходом зафиксирован в Дагестане

16 августа под председательством вице-премьера РД Рамазана Джафарова состоялось заседание Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения.

Одним из главных вопросов на повестке дня стал рост ДТП на дорогах республики. По данному вопросу выступил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РД Мурад Османов.

По его словам, за первое полугодие текущего года зарегистрировано 665 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 109 человек. Кроме того, участились случаи детского дорожно-транспортного травматизма. В 2021 году на дорогах республики погибли 13 несовершеннолетних, в 2022 году только за первое полугодие погибли 12 подростков. Для того, чтобы изменить негативную тенденцию и стабилизировать обстановку Минобрнауки Дагестана было рекомендовано создать детско-юношескую автомобильную школу, провести переподготовку педагогов на базе ДИРО и оснастить школьников световозвращающими элементами.

В рамках совещания были даны поручения укрепить материально-техническую базу ДЮАШ, и выделить на указанные мероприятия необходимые финансовые средства. Превентивные мероприятия проводятся и на автотрассах. Так, в целях расширения географии охвата дорог в республике в 2022 году будут установлены 45 комплексов автоматической фотовидеофиксации правонарушений «Паутина». 20 из них уже введены в эксплуатацию, ещё 25 будут установлены до конца года. Эти мероприятия осуществляются в рамках реализации программы » Развитие территориальных автодорог республиканского, муниципального и местного значения».

В числе других важных вопросов заседания стали аспекты обустройства пешеходных переходов, в том числе в близи общеобразовательных учреждений и т.д..

Свои предложения для решения проблемы высокой смертности в ДТП озвучила и Татьяна Беляева. Министр здравоохранения Республики Дагестан предложила создать три медицинских центра по оказанию экстренной медицинской помощи в Кизляре, Хасавюрте и Дербенте, а также организовать сеть трассовых медицинских пунктов. Кроме того, Беляева предложила построить сертифицированные вертолётные площадки вдоль трасс. «Это позволит приблизить медицинскую помощь пострадавшим», — заключила министр.

По итогам заседания был утверждён План работы Правительственной комиссии РД по обеспечению безопасности дорожного движения на текущий год.