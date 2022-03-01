Российские войска не наносили ракетный удар по Мелитополю

Администраторы сайта войнасфейками.рф разоблачили очередной фейк, распространяемый в Интернете. В группах соцсетей появилась ложная информация о том, что российские войска наносят ракетные удары по Мелитополю.

На сайте сообщается, что ракетный удар был нанесен со стороны ВСУ.

«Это подтверждается тем, что ракетные комплексы «Точка» во всех вариантах уже не состоят на вооружении ВС РФ», — утверждают авторы.

Также отмечается, что ракета на видео не взорвалась.

«Такое не в первый раз происходит при применении комплексов со стороны ВСУ из-за их многолетнего неправильного хранения и использования», — говорится в сообщении.

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