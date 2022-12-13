Российские школьники познакомятся с основными этапами создания технологического стартапа на «Уроке цифры» по видеотехнологиям

С 21 ноября по 18 декабря в российских школах будет проходить «Урок цифры» по видеотехнологиям. Стратегический партнёр и разработчик его содержания — компания VK. Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.

«Министерство просвещения Российской Федерации находится в авангарде вопроса ранней профориентации школьников, мы считаем, что работа по данной

тематике должна быть выстроена совместно со школой, педагогическим и родительским сообществом, а также с крупнейшими предприятиями. Таким образом, всероссийский образовательный проект «Урок цифры», знакомящий школьников с новыми востребованными профессиями в ИТ в игровой интерактивной форме, является дополнительным эффективным инструментом в этом вопросе. Ведь реалии сегодняшнего дня таковы, что ранняя профориентации школьников —залог успешного будущего страны», — комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«Профориентация школьников в сфере информационных технологий — очень важная инициатива, которую реализует Минцифры России в рамках проекта «Код будущего» федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Благодаря этому проекту не менее 100 тысяч школьников 8 — 11 классов в 2022 году начнут обучение современным языкам программирования. Эффективным дополнением к данной теме служит также и всероссийский образовательный проект «Урок цифры», который мы поддерживаем совместно с Минпросвещения России. Эффективная реализация проекта в регионах и высокая личная вовлеченность РЦТ на местах обеспечивает качественное вовлечение подрастающего поколения в мир высоких технологий. Надеемся, что новый «Урок цифры» от VК также откроет для ребят мир новых актуальных цифровых профессий», — отмечает Директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников и реализует масштабные проекты, чтобы знакомить ребят с актуальными и востребованными направлениями из мира IT. В этом году мы выбрали такой темой видеотехнологии: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента и сами не замечают, как часто они сталкиваются с видео в повседневной жизни. Мы дали старт этой теме с нашей акции День IT-знаний, в которой приняли участие более 350 тысяч школьников по всей стране – они познакомились с видеотехнологиями и узнали о профессиях в этой сфере. Теперь ребята смогут закрепить полученные знания в формате интерактивных тренажеров в проекте «Урок цифры», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«Урок цифры» – важный и интересный проект, нацеленный на школьников, которые совсем скоро могут стать частью нашего большого IT-сообщества. Очень здорово, что совместно с партнерами мы имеем возможность рассказать об интересных IT-профессиях в интерактивном видео- и игровом формате. Ведь именно интерактив, нестандартность, креативность являются неотъемлемыми составляющими работы в IT. Уверен, «Урок цифры» вовлечет не один десяток, а может, и сотен школьников в профессию, связанную с IT, откроет им новые горизонты и бесконечные возможности. Хочу также поблагодарить наших партнеров из VK за вовлеченность в создание этого Урока, а также Министерство просвещения Российской Федерации за оказанную поддержку», — отмечает Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.