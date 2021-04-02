Политика

Россети помогут Дагестану сократить энергопотери

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Министр энергетики и ЖКХ республики Манвел Мажонц встретился с заместителем гендиректора, исполняющим обязанности руководителя «Россети Северный Кавказ» Романом Левченко.

Стороны говорили о подготовке к зиме. Чтобы в холодное время энергосети работали без аварий, в республике реализуют план по стабилизации электроснабжения. За короткое время решат вопрос и с потерями электричества в сетях Кайтагского и Ахтынского района.

Займутся и технологическим присоединением энергообъектов, строящихся в регионе в рамках федеральных и республиканских программ.

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