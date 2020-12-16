Роспотребнадзор по РД усилил контроль качества воды в ряде городов республики

В пробах питьевой воды, взятых в Каспийске и Избербаше, установлено превышение нормативов химического и микробиологического составов, а также гигиенических норм. В общей сложности было проведено более четырёхсот проб питьевой воды, большая часть которых не соответствует оптимальным показателям. Загрязнение озера «Рыбье», которое является источником водоснабжения города Каспийска, стало следствием обильных осадков в ноябре. По инициативе Управления Роспотребнадзора по РД в числе других мероприятий принято решение по очистке и углублению озёрного дна, а также был составлен график промывки и дезинфекции городских водопроводных сетей. Также в целях недопущения возникновения инфекций ведомством вынесено постановление о запрете использования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. К нарушителям санитарного законодательства будет применена административная ответственность. Пять информаций по ухудшению качества воды направлены в Прокуратуру РД. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по РД.

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