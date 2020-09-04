Роспотребнадзор отметил необходимость ношения масок

Руководитель Роспотребнадзора по РД Николай Павлов на совещании Оперативного штаба по COVID-19 отметил необходимость соблюдения масочного режима в связи с ростом количества инфицированных.

Главный санитарный врач республики озвучил результаты двухдневного мониторинга специалистами ведомства общественных мест массового скопления людей, таких как транспорт и магазины. Результаты мониторинга, позволяют сделать вывод о недостаточности данных показателей для безопасности населения.

Николай Павлов подчеркнул необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических предписаний в сезон ОРВИ и гриппа. Доказано, что эти вирусные заболевания усугубляют состояние пациентов, инфицированных COVID-19.

На сегодняшний день средний показатель пациентов с ковид составил семьдесят четыре человека, в то время как в конце июля было сорок два. Прирост составил семьдесят пять процентов. По словам руководителя ведомства это связано с нарушением гражданами санитарно-эпидемиологических предписаний при посещении мест массового скопления людей.

Владимир Васильев поручил усилить работу в муниципалитетах и проводить точечную работу. Касаемо соблюдения предписаний Роспотребнадзора на транспорте, то здесь проводится комплекс мероприятий, в числе которых ежедневная дезинфекция салонов, обязательное измерение температурных показателей персонала, а также применение СИЗ. Об этом сообщил вице-мэр Махачкалы Салимхан Ахмедов.

В завершении заседания Владимир Васильев призвал активно проводить превентивные меры для недопущения массового инфицирования.