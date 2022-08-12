Росгвардеец из Дагестана покорил вершину горы Казбек

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Дагестан подполковник полиции Кямал Гусейнов в составе группы альпинистов совершил восхождение на гору Казбек – вторую по высоте (5000 м) вулканическую вершину Кавказа после Эльбруса.

Восхождение заняло четыре дня. Как рассказал Кямал, путь к вершине требовал основательной подготовки, выносливости, стойкости и силы духа.

Свое восхождение офицер посвятил предстоящему 70-летнему юбилею вневедомственной охраны Росгвардии.

Альпинизмом Кямал Гусейнов начал увлекаться всего три года назад, но за это время успел побывать на вершинах дагестанских четырехтысячников – Ерыдаг, Шалбуздаг и Пабаку.

В 2020 и 2021 годах росгвардеец дважды покорил гору Эльбрус с южной и восточной стороны. Достиг пика южной вершины Эльбруса вместе с сослуживцем подполковником полиции Тимуром Багомедовым.