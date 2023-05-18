Родные и близкие участников СВО окружены вниманием депутатов из Хасавюрта

Инициированная работа по поддержке родных и близких участников спецоперации руководителем города Хасавюрта Корголи Корголиевым активно продолжается. Ежедневно к семьям выезжают представители муниципалитета, депутаты городского Собрания, волонтеры муниципального штаба #МыВместе.

Сегодня с целью узнать о положении дел в семьях и взять на контроль волнующие их вопросы к родным и близким участников СВО отправились исполнительный секретарь хасавюртовского местного отделения ВПП «Единая Россия» Азиз Азизов и депутат городского Собрания Олеся Зубаирова.

Они передали семьям продуктовые наборы первой необходимости, поинтересовались их здоровьем и пожелали скорейшего возвращения домой их кормильцев.