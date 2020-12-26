Родители братьев Гасангусейновых встретились с Сергеем Меликовым

25 декабря родители убитых в 2016 году братьев-пастухов Гасангусейновых, проживавших в Шамильском районе, были приглашены на встречу с врио Главы Дагестана Сергеем Меликовым.

Напомним, что родители братьев на протяжении нескольких лет пытаются добиться справедливости — выяснить, кто убийца их детей, почему была допущено убийство невинных с последующим ложным вменением терроризма.

Сергей Меликов выразил родителям свои соболезнования и понимание их потери, сообщил о готовности поддержать Муртазали и Патимат.