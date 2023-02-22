Ризван Газимагомедов встретился с родственниками погибших на СВО

«В преддверии Дня защитника Отечества встретился с родными наших ребят, которые погибли и пропали без вести, защищая интересы и безопасность нашей страны в ходе специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации орденами Мужества были награждены: рядовой Ашурбек Магомедов, рядовой Залимхан Мутуев, ефрейтор Алихажи Гаджиев, ефрейтор Артур Гаджиметов.

Вручил ордена родным ребят, выразил слова соболезнования.

Мы не сможем заменить им близких, но всегда будем рядом, готовы оказать помощь.

Родные военнослужащих озвучили свои обращения и просьбы, все они будут выполнены, оказана вся необходимая помощь.

Вчера в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что каждой семье участника СВО оказывается и будет оказываться максимальное внимание.

Мы приложим все усилия, чтобы имена и подвиги наших героев не были забыты!» — написал мэр Махачкалы у себя в телеграм.