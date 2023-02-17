Ризван Газимагомедов провел личный приём граждан

Накануне и.о. главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов провел приём граждан.

Одними из первых, кто пришёл на приём, стали отец и сын Абакаровы.

Апанди Абакаров обратился с просьбой о трудоустройстве его сына Османа.

Он рассказал, что особенных предпочтений нет, но сын готов со всей ответственностью отработать на любом участке.

Газимагомедов дал поручение трудоустроить Османа Абакарова в одном из подведомственных Управлению ЖКХ муниципальных бюджетных учреждений.

Заявительница Людмила Морозова, обратилась в мэрию с просьбой рассмотреть законность возведения многоквартирного дома в непосредственной близости от дома, где она живёт – по улице ул. М. Ярагского, д. 81а.

Мэрия получала заявление Людмилы Алексеевны. Как рассказал первый заместитель мэра Нариман Темуркаев, комиссия зафиксировала нарушения.

Администрация отменила разрешение в порядке самоконтроля. Об этом на приёме сообщили Людмиле Морозовой.

Мать махачкалинца, участника специальной военной операции Рабият Адамовна Шейхгасанова обратилась с просьбой помочь в оформлении в собственность земельного участка и домостроения.

Заместитель мэра Махачкалы Шамсул Абдуллаев сообщил, что 14 февраля по обращению заявительницы на место выехали специалисты УИЗО, 15 числа она была приглашена на приём.

Просьба заявительницы будет исполнена в течение месяца.

Также у Рабият Адамовны было ещё несколько просьб, касающихся переноса газовых сетей с её участка и подключения к коммуникациям.

По каждому из пунктов обращения определены ответственные.

«Мы постараемся в кратчайшие сроки решить все проблемы. Пока сын Рабият Адамовны исполняет воинский долг, защищает интересы и безопасность жителей нашей страны, мы обязаны помочь ей, и эта помощь будет обязательно оказана!

Огромную работу по поддержке семей участников СВО проводит Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов, на такую же работу ориентирует и нас – руководителей муниципалитетов региона», – заключил градоначальник.

Махачкалинец Абдулхалим Абдулвалисович Иманшапиев на протяжении нескольких лет обращается во все инстанции с требованием об освобождении проезжей части от незаконно возведённых строений.

Он рассказывает, что соседи, выйдя за границы своего земельного участка, захватили проезжую часть и самовольно возвели на ней строения.

Неоднократно он обращался и в судебные инстанции, и в ФССП для реализации решения суда, и в администрацию города.

Выслушав все аргументы, Ризван Газимагомедов дал поручение начальнику Правового управления Арсену Алиеву в рамках закона помочь гражданину обратиться в суд для решения этого вопроса.

Раисат Магомедовна Ибрагимова много лет работает педагогом в детской школе искусств №8.

Она рассказала о работе, которую проводит руководитель учреждения, народная артистка РД Зульфия Ильясова.

«В связи с 55-летним юбилеем, который артистка будет отмечать 18 марта, Раисат Магомедовна от имени родителей и педагогов обратилась с инициативой о присвоении З. Ильясовой звания «Почётный гражданин Махачкалы». Эта инициатива была нами поддержана и будет вынесена на обсуждение в ходе сессии Махачкалинского городского Собрания депутатов», – отметил мэр.