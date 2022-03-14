Ризван Газимагомедов предложил уравнять оптовую и розничную цены на отдельные виды продовольственных товаров

Совещание о текущей ситуации с запасами основных продовольственных товаров состоялось в понедельник, 14 марта, под руководством заместителя Председателя Правительства Дагестана Ризвана Газимагомедова.

С участием представителей оптовых организаций и индивидуальных предпринимателей-поставщиков сахарной, зерновой и масложировой продукции, а также руководителей ключевых торговых сетей обсудили план своевременного реагирования и дополнительные мероприятия, направленные на стабилизацию цен на продовольствие.

«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынках, своевременно реагировать, чтобы сохранить стабильные цены на продукты первой необходимости», — отметил вице-премьер.

Ризван Газимагомедов назвал рост цен «крайне чувствительной» темой и подчеркнул, что «в условиях снижения доходов подобное необоснованное повышение цен просто недопустимо».

В ходе совещания некоторые предприниматели заявили, что недобросовестные оптовики приостановили отпуск продовольственных товаров, но подчеркнули, что отпускная и розничная цена при этом растет, за неделю цена за сахар, в среднем, увеличилась на 8-10 рублей.

При такой высокой стоимости предприниматели полагают, что создание товарных запасов несет высокие риски, так как цена может резко снизиться после принятия мер по ценорегулированию на федеральном уровне, включая ограничения по экспорту.

По информации министра промышленности и торговли Дагестана Низама Халилова, основной проблемной позицией по поставкам является сахар, который ввозится в регион 8-10 крупными предприятиями оптовой торговли преимущественно с предприятий Краснодарского края и реализуется как непосредственно населению, так и предприятиям пищевой промышленности республики.

«В Республике Дагестан отсутствует собственное производство гречки, сахара, подсолнечного масла, а рис выращивается преимущественно в Бабаюртовском и Кизлярском районах. Мука производится в районах северной части Дагестана преимущественно на привозном зерне из Ставропольского края и Ростовской области или же приобретается в одном из вышеуказанных регионов», — заявил министр.

В завершение совещания Ризван Газимагомедов поручил проводить постоянный анализ и мониторинг с крупными торговыми сетями по проблеме роста цен и предложить установить на одном уровне оптовую и розничную цену по некоторым группам товаров (по согласованию с оптовыми поставщиками). Вице-премьер подчеркнул, что на уровне Правительства Российской Федерации оперативно вносятся необходимые изменения в законодательство, которые позволяют максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию на рынке продовольственных товаров.