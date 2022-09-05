Ризван Газимагомедов дал интервью порталу «Интеллектуальные транспортные системы России»

В беседе Ризван Газимагомедов рассказал о том, как строится экономика Дагестана в условиях кризиса.

— В этом году наша жизнь поменялась: как и вся страна, республика перестраивает все отрасли экономики, логистические цепочки, взаимоотношения с предприятиями и партнерами. В частности, нарушение логистики у нас сказалось на предприятиях, выпускающих продукты для населения. Но где-то мы оказались вполне защищенными: например, практически все промышленные предприятия у нас ориентированы на работу с ОПК, и их комплектующие мало зависят от западного производства, а продукция сейчас крайне востребована. Ряд отраслей промышленности у нас «выходят из тени» и активизируются на рынке – это стекольная промышленность, производство стекловолокна и стекловаты.

В прошлом году у нас был второй показатель по СКФО по индексу развития промышленности – 105,8%. В этом году есть понятные сложности, но мы все равно останавливаться не собираемся: будем наращивать производство в текущих условиях.

У республики есть прорывной проект кластерного производства (производство обуви) с центром в Махачкале, а далее в Каспийске, Буйнакске и поселках. Эта задача сейчас считается у нас одной из приоритетных: видим ее потенциал в создании 12 тысяч рабочих мест и в инвестициях до 6 млрд рублей. Нашим предприятиям АО «Азимут» и АО «ДНИИ «Волна» есть что предложить российскому рынку и в области программного обеспечения. Дагестан считают одним из лидеров IT-отрасли: партнеры открывают в республике свои филиалы, наши молодые ребята-разработчики работают в крупнейших городах России и руководят крупными филиалами», — рассказал Газимагомедов.

Вице-премьер также рассказал о работе Фонда развития промышленности в Дагестане и строительстве крупных инфраструктурных проектов.