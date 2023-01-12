Ризван Газимагомедов: 50 единиц специализированной техники будут привлечены к расчистке улиц Махачкалы

И. о. мэра города Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил о том, что на улицах города будет производиться масштабная расчистка от снега, а также обработка антигололедными средствами.

«К работе будут привлечены более 50 единиц специализированной техники, активную помощь оказывают нам администрации внутригородских районов муниципалитета», — сказал мэр. Глава администрации города Махачкалы озвучил просьбу не оставлять припаркованными автотранспортные средства на центральных улицах города, так как это значительно затруднит работу коммунальных служб.