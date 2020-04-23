Рима Раджабова — психолог из Агула

Пора итоговых аттестаций требует от ученика не только демонстрации знаний, но и морально-психологической подготовленности. Важно, чтобы школа и общество, а главное семья, психологически правильно подводили ребенка к экзаменам. Если это случается, то ученик проходит экзамены удачно и с минимальным стрессом.

О том, как правильно подготовить ребенка к прохождению ГИА, как настроить его на рабочий лад и находить компромиссы, корреспондент газеты «Вести Агула» поговорила с психологом Раджабовой Римой Абдулганиевной.

Рима Абдулганиевна родилась и выросла в селе Буршаг Агульского района, в семье учителей. Ее отец, Раджабов Абдулгани Салимович, окончил физико-математический факультет ДГУ. Преподавал математику и физику в школах района и был первым директором Буршагской восьмилетней школы. Двое братьев Раджабов Раджаб и Раджабов Абдулбари тоже закончили физико-математический факультет ДГПИ. Раджабов Раджаб Абдулганиевич по настоящее время работает в ДГПУ. Дядя, Гусейнов Нажмудин Мазаевич, долгое время работал в Райкоме Агульского района.

Дедушка Раджабов Салим Раджабович 1911 года рождения был первым человеком в Буршаге, который получил и духовное и светское образование. В 1937 году он окончил Дербентское педагогическое училище. Участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Во время атаки был тяжело ранен. Был награжден медалью «За отвагу».

Вернувшись с фронта, помогал детям, которые находились в сложной жизненной ситуации. Он сам лично принимал участие в строительстве восьмилетней школы в селе Буршаг. Именно в этой школе училась Рима Абдулганиевна. Она вспоминает, что, начиная с пятых-шестых классов, в школах были отрядные вожатые – это отличники, комсомольцы, которые занимались с пионерами. Так, за учениками закрепляли начальный класс, и старшие ученики проводили два-три дополнительных занятия для них, кружки, организовывали для младших классов перемены.

Ее отец приучал своих детей к чтению, помимо художественной литературы, была и пресса: газеты и журналы. Особенно любимыми были газета «Пионерская правда», которая объединяла пионеров со всей страны, и журнал «Семья и школа».

В школе активно проводилась внеклассная работа: проводились вечера вопросов-ответов, активная художественная самодеятельность. Все это положительно влияло на воспитание школьников.

Рима Абдулганиевна признается: «Я училась в высокогорном селе, и там я получила базовые знания. Каждый человек, если захочет, сможет достичь успехов, независимо от того, где он учится и живет».

— Рима Абдулганиевна, вы клинический психолог, семейный и перинатальный психолог. Профессия психолог стала очень популярной относительно недавно. Чем вас привлекла психология?

— В 1983 году я поступила в Медицинское училище в Махачкале. По окончании, которого работала в Перинатальном центре Республиканской Клинической больницы. Работая с будущими мамами, я начала наблюдать, что кроме непосредственной медицинской помощи, беременные зачастую нуждаются в психологической поддержке и коррекции. В психологию пришла осознанно, востребованность психологов в нашей стране в конце 90-х была минимальная.

В 1999 году я поступила в ДГПУ на факультет «Педагогика и психология». В 2006 году начала учебу в Институте психотерапии и клинической психологи в Москве. В 2018-2019 гг. прошла профпереподготовку «Клинический психолог» в Волгограде. В настоящее время продолжаю учебу в школе психосоматики PSY2.0 в Москве. Психология – это наука, которая изучает все стороны человеческой психики, ее влияние на все сферы жизни. Это наука, изучающая глубинные составляющие психики человека, а эти составляющие непосредственно влияют на человека, на его поведение, его эмоциональное состояние, на физическое состояние. От психического и эмоционального здоровья зависит физическое здоровье человека.

— Почему, на ваш взгляд, эта профессия стала столь актуальной именно в последние десятилетия?

— Психология актуальна потому что – это наука, которая изучает, раскрывает, помогает человеку в различных ситуациях. Почему сейчас так актуальна психология? Потому что произошло изменение жизненных реалий. Изменение информационного фона, культуры, экономики — все это влияет на человека, так как все взаимосвязано в жизни.

Понимаете, психология не может существовать отдельно от человека, а человек отдельно от психологии так же, как не может существовать медицина отдельно от психологии и психология отдельно от медицины. Ведь связь сознания (души) и тела отмечали еще первые врачеватели. Сегодня психология и психосоматика развивается так же, как все науки и имеет много эффективных техник диагностики и коррекции различных состояний, расстройств, симптомов, детско-родительских отношений, семейных отношений и тд. Поэтому психология является фундаментом здоровья человека в целом. Например, то, что ребенок пережил в первый год жизни, может повлиять на его взрослую жизнь, на отношения и тд.

— Как родители должны поддерживать выпускников. Какие наставления, тезисы и аргументы будут наиболее эффективными?

— Сложность подросткового периода в том, что называется «переходностью», когда подросток еще не взрослый, но уже не ребенок.

Ребенок в этом возрасте как никогда нуждается в помощи и поддержке со стороны родителей. Тем более, что выпускникам предстоит двойной экзамен: выпускной и вступительный.

Подготовка к экзаменам начинается задолго до экзамена. Есть формула: учитель + ребенок + родитель. Только такой комплекс дает хороший результат. При слабом влиянии хотя бы одного звена успех не возможен. Школа и семья – это два важнейших института социализации личности.

В каждой семье есть своя модель поведения, но есть и общие моменты. В образовании и воспитании важно, чтобы оба родителя были включены и дали ребенку поддержку, понимание, ребенок считывает желания родителей, важны отношения родителей между собой, что родители делают сами из того, что говорят, если родители ребенку говорят, что и как надо, а сами поступают по-другому, результаты тоже будут другие. Ведь всем известно, лучшее воспитание — это собственное поведение родителей. Поэтому отношения в семье должны строиться на взаимном уважении, так как для ребенка очень важна гармония в семье, потому что в семье формируются модели поведения, модели взаимоотношений, убеждения, ценности. Эту модель отношений, которую ребенок получает от родителей, в своей взрослой жизни он транслирует в свои отношения, в свою семью. К сожалению, это не всегда положительная модель, порой, думаешь, я не буду поступать так, как мои родители, а получается именно так, как мама или папа, потому что у нас кроме сознательной есть подсознательная часть нашей психики и в подсознании отложены модели детства. Приходим к выводу, что личный пример родителей — лучшее воспитание. Есть хорошее выражение — воспитывай себя, чтобы ты ни делал, как ни старался, твой ребенок будет похож на тебя.

— У каждого человека есть понятие «золотые часы» — это период максимальной активности человека. Стоит ли при подготовке к экзаменам учитывать эти субъективные особенности?

— Исследования показывают, что наибольшая активность человека в первой половине дня. Индивидуальные особенности есть у каждого человека. И учитывать их, конечно, нужно. Учет индивидуальных особенностей поможет улучшить качество запоминания информации.

— Как независимо от результата научиться не сдаваться в трудной ситуации?

— Умение не сдаваться в трудной ситуации зависит от волевых качеств школьника. Воля не вырабатывается за один день, это качество, которое берет начало с ранних лет и ежедневно укрепляется или же, наоборот. Все зависит от того, в каких условиях растет ребенок в семье и как у него в школе, со сверстниками. Когда говорим об условиях, мы имеем в виду взаимоотношения между ребенком и родителями, между ребенком и учителями. Ребенку всегда в любой ситуации нужна поддержка и понимание родителей. Безусловное принятие его таким, какой он есть, и поддержка помогут ребенку научиться ставить и достигать целей, выработать в ребенке упорство. Не сравнивать детей, а создавать здоровую конструктивную конкуренцию.

— Как помочь ребенку научиться правильно осознавать свои сильные и слабые стороны?

— Здесь нам без родителей не обойтись никак, а учителя могут помочь. У каждого ребенка есть сильные стороны. Важен правильный подход к ребенку, важно смотреть на детей не через призму «это не так, ты не так делаешь», а «можно сделать лучше, у тебя получится». Поддерживать ребенка в том, что у него хорошо получается, отнестись с пониманием, если у него что-то не очень хорошо получается. Не сравнивать его с другими детьми, даже своими. Ваш ребенок и ребенок соседа не могут быть одинаковыми, потому что вы тоже с соседом не одинаковые.

Да, родителей мы понимаем, им хочется, чтобы ребенок оправдал их ожидания, например, маме или папе хотелось получить какую-то профессию, но не удалось по определенным обстоятельствам, и родитель хочет реализовать себя через ребенка. Иногда желания родителей и детей совпадают, а чаще – нет потому что, если даже он ваш ребенок, он может быть другой и с другими талантами и особенностями.

— Как сохранить высокую работоспособность и правильно психически подготовиться к предстоящим аттестациям?

— Это зависит от многих факторов:

— индивидуальных особенностей школьника, умения концентрировать внимание и извлекать нужную информацию. Высокую работоспособность можно тренировать в ходе обучения. Мозг, как и любые мышцы в теле, требует тренировки, например, чтение, решение задач, головоломок, логических упражнений и тд.

— соблюдение режима умственных, эмоциональных нагрузок и отдыха.

На соблюдение режима нагрузок и отдыха сделала бы акцент, потому что сегодня школьник очень нагружен умственно и на его эмоциональное состояние влияет, как у него обстоят дела в школе и дома. Атмосфера в семье и в школе, как его поддерживают, понимают, принимают напрямую влияют на такие психические процессы, как восприятие, внимание, память, мышление, а от них зависит работоспособность школьника.

— Как не волноваться перед экзаменом и на экзамене?

— Здесь я дам несколько рекомендаций, чтобы школьники могли их использовать при необходимости:

— нужно обязательно выспаться, отдохнувший мозг хорошо работает.

— легкое волнение мобилизует человека — это норма.

— категорически не пить таблеток, таблетки расслабляют мозг, и школьник не сможет собраться с мыслями.

— заниматься физическими упражнениями, ходить, пить воду.

— переиграть с друзьями, подругами или с родителями экзамен (тренироваться, как вы сдаете экзамен).

— задать себе вопрос, что будет, если не сдам экзамен? Даже в случае неприятного исхода все важное и главное в жизни останется с вами.

— можно начинать успокаивать кто рядом, заодно и самим успокоиться.

Если волнение сильное, полезно работать с дыханием:

— сосредоточиться на своем дыхании и дышать, делая вдох через нос и выдох через рот.

— вывести свое внимание наружу: смотреть, что вокруг вас, рассмотреть цвета, предметы, услышать звуки вокруг.

— и двигаться, если даже вы сидите, можно намеренно напрягать и расслаблять ноги, руки или другие части тела, одновременно направляя туда свое внимание.

Наконец, сказать себе: «У меня все получится»!

Удачи вам и здоровья.

Беседовала Алена Магомедова