Рифат Сабитов: «ГТРК «Дагестан», к нашей гордости, вещает на 14 языках каждый день»

Перед участниками Всероссийского фестиваля национального вещания «Голос Евразии-2022» выступил руководитель Регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

В своей речи он отметил, что нынешний год официально объявлен Годом сохранения культур народов Российской Федерации и поблагодарил Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова за прием участников форума на гостеприимной земле Дагестана.

«Я очень рад, что в этом году мы снова встречаемся на замечательной земле Республики Дагестан. Предыдущий опыт показал, что фестиваль «Голос Евразии» очень востребован и нужен.

В прошлый раз Дагестан так тепло нас принял, что мы попросили Луизу Гаджиевну, Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Мухудиновича принять нас еще раз. Спасибо, что вы нас услышали.

В России этот год официально

объявлен Годом сохранения культур народов Российской Федерации. Логично и символично, что после небольшого перерыва, мы снова проводим фестиваль «Голос Евразии» именно в этом году.

Россия — это огромное Евразийское пространство, объединяющее 193 народов, которые живут на огромной территории нашей страны.

ГТРК ежесуточно вещает на 57 языках и наречиях народов Российской Федерации . Такого нет нигде в мире, даже в Европе. А ГТРК «Дагестан» , к нашей гордости, вещает на 14 языках каждый день.

Спасибо Добродееву, который поддерживает эту инициативу», — заключил он.