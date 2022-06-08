РГВК «Дагестан» презентует новый проект

Сегодня состоится презентация нового телевизионного проекта РГВК «Дагестан», направленного на поддержку республиканского бизнеса. Программа «Сделано в Дагестане» — это еженедельная познавательная программа, в котором автор и ведущая Патимат Расулова разбирается в современных технологиях производства. Цель проекта – рассказать и показать дагестанского производителя, который готов и уже успешно развивает свой бизнес, производит качественную продукцию, лучше и экологичнее импортной.

Презентация состоится 8 июня в 17:00 в отеле «Марва», по адресу: г. Махачкала, ул. Лазурная, 29/1.

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