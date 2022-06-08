Общество, Экономика

РГВК «Дагестан» презентует новый проект

Оставить комментарий

Сегодня состоится презентация нового телевизионного проекта РГВК «Дагестан», направленного на поддержку республиканского бизнеса. Программа «Сделано в Дагестане» — это еженедельная познавательная программа, в котором автор и ведущая Патимат Расулова разбирается в современных технологиях производства. Цель проекта – рассказать и показать дагестанского производителя, который готов и уже успешно развивает свой бизнес, производит качественную продукцию, лучше и экологичнее импортной.
Презентация состоится 8 июня в 17:00 в отеле «Марва», по адресу: г. Махачкала, ул. Лазурная, 29/1.

Также читают:

Дагестан будет наращивать мясное производство
Почетный гражданин Каспийска и заслуженный художни...
Дагестан стал одним из наиболее популярных туристи...
Ветеран Афганских событий Абдурагим Алиев прокомме...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.