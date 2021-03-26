Резонансный вопрос Нины Церетиловой обсудили на сессии Народного Собрания РД с участием Сергея Меликова

25 марта прошла 56 мартовская сессия Народного Собрания РД, в которой принял участие и врио Главы Дагестана Сергей Меликов. Среди таких важных вопросов и задач, как решение проблем ЖКХ, ликвидация проблем экологического характера, деятельности карьеров республики вне правового поля и других, был поднят вопрос и по нашумевшему делу Нины Церетиловой, у которой ранее отняли троих детей ввиду «неподобающего» внешнего вида. Однако 24 марта Верховный суд РД вынес решение по возвращению ей детей. Найти детей и выяснить их местоположение пока не удалось. Сергеем Меликовым дано поручение найти детей и вернуть матери. «Такие случаи имеют место быть в Дагестане и, на мой взгляд, не красят республику», — высказался руководитель региона.

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