Решетников назвал пункты реализации проекта коридора «Север — Юг»

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 26 октября прибыл в Дагестан с рабочей поездкой. В ходе встречи с главой Дагестана Сергеем Меликовым он обозначил главные цели в развитии транспортно-логистической инфраструктуры республики. Среди них он назвал проектирование строительства нового морского пункта пропуска, проведение дноуглубления морского порта Махачкалы и реализацию проекта транспортного коридора «Север — Юг».

Как отметил Решетников, работа над проектом коридора уже ведется, в том числе проектируются обходы Махачкалы, Дербента. Запланировано расширение федеральной трассы «Кавказ», которая идет от станицы Павловская Краснодарского края до дагестанского села Яраг-Казмаляр, при этом пересекая границы семи субъектов РФ, в том числе Краснодарского и Ставропольского краев, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана.

«Главное — это потенциал коридора «Север — Юг», с учетом географического положения Дагестана, границ со странами Каспийской пятерки и расшивки узких мест. Начаты проектные работы по строительству обходов Махачкалы и Дербента, на очереди — Хасавюрт. Планируется расширение трассы Р-217, которая идет от Краснодарского края через семь регионов и доходит до границы с Азербайджаном. Эти задачи нужно решить для реализации масштабных проектов, привлечения инвесторов, в том числе иностранных», — подчеркнул министр.

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