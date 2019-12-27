СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «АГУЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

№ «35-1 от «26» декабря 2019 г.

РЕШЕНИЕ

«О районном бюджете муниципального района «Агульский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В соответствии со ст. 25 Устава муниципального района «Агульский район» Собрание депутатов решает :

Ст. 1: 1. Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Агульский район» РД на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 315643,853 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 285829,969 тысяч рублей;

общий объем расходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 315643,853 тысяч рублей;

верхний предел муниципального долга МР «Агульский район» РД на 1 января 2021 года в сумме 437,2,5 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Агульский район» РД в сумме 437,2 тысяч рублей. Предусмотреть на 2020 год средства на погашение муниципального долга в сумме 0 тысяч рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей;

дефицит районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей.

Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Агульский район» РД на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 293968,469 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 264185,469 тысяч рублей;

общий объем расходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 293968,469 тысяч рублей;

верхний предел муниципального долга МР «Агульский район» РД на 1 января 2022 года в сумме 317,7 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Агульский район» РД в сумме 317,7 тысяч рублей. Предусмотреть на 2021 год средства на погашение муниципального долга в сумме 0 тысяч рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей;

дефицит районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей.

Утвердить основные характеристики районного бюджета МР «Агульский район» РД на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 294042,677 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из республиканского бюджета Республики Дагестан в сумме 264259,677 тысяч рублей;

общий объем расходов районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 294042,677 тысяч рублей;

верхний предел муниципального долга МР «Агульский район» РД на 1 января 2023 года в сумме 238,5 тысяч рублей, в том числе муниципальные гарантии МР «Агульский район» РД в сумме 238,5 тысяч рублей. Предусмотреть на 2022 год средства на погашение муниципального долга в сумме 0 тысяч рублей;

предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей;

дефицит районного бюджета МР «Агульский район» РД в сумме 0 тысяч рублей.

Ст.2: Закрепить источники доходов райбюджета МР «Агульский район» РД за главными администраторами доходов местного бюджета – органами государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан, органами муниципальной власти МР «Агульский район» Республики Дагестан,

осуществляющими в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, решениями местных Собраний контроль за правильностью перечисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета МР «Агульский район»: органов государственной власти Российской Федерации и Республики Дагестан, согласно приложению 1 к настоящему решению и органов муниципальной власти МР «Агульский район», согласно приложению 2 к настоящему решению.

Администрация МР «Агульский район» вправе в случае изменения функций администраторов уточнять закрепленные за ними основные источники доходов бюджета МР «Агульский район», предусмотренные приложениями 1 и 2 к настоящему решению.

При разработке прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет на 2020 год использованы основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2020 год, представленные отделом экономики и имущества.

Прогноз по налогу на доходы определен исходя из фонда оплаты труда и облагаемых доходов, налог на имущество физических лиц-из стоимости имущества и облагаемой ее части, земельный налог-из кадастровой стоимости земель по данным Управления Росреестра по РД, ЕНВД- исходя из данных о наличии предпринимателей-плательщиков по видам деятельности.

В базе расчетов предусмотрены средства на обеспечение потребности на оплату труда, начисления на оплату труда, с учетом увеличения минимального размера оплаты труда до 12130 рублей в месяц, увеличение на 3 процента фонда оплаты труда иных категорий работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации с октября 2020 г и расходов на оплату коммунальных услуг, а также средства на увеличение средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений в связи с увеличением индикативных значений, установленных отраслевыми дорожными картамипо исполнению «майских Указов Президента РФ на 9,0%.

По Госстандарту дошкольного образования предусмотрены средства на:

обеспечение воспитательно-образовательного процесса (приобретение наглядно-методических пособий, средств обучения, игр,игрушек,канцелярских товаров) из расчета 606 рублей в год на одного воспитанника; приобретение учебной литературы — 60 рублей; повышение; приобретение услуг связи (интернет) — 90 рублей;

В соответствии с методикой, утвержденной Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 63 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда Республики Дагестан» в бюджете муниципального образования предусмотрена субвенция на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся на территории муниципального района в сумме 73,0 тыс.руб.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2006 года № 72 о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и внутригородских районов государственными полномочиями Республики Дагестан по созданию и организации деятельности административных комиссий» предусмотрена субвенция на осуществление органами местного самоуправления района отдельных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и организации деятельности административных комиссий, с учетом индексации оплаты труда с 1 октября 2020 года на 3 процента.в сумме 406,0 тыс руб.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 24 декабря 2007 года № 69 ’’О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и внутригородских районов Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» предусмотрена субвенция на выполнение государственных полномочий Республики Дагестан по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, с учетом индексации оплаты труда с 1 октября 2020 года на 3 процента в сумме 406,0 тыс.руб.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 16 июля 2008 года № 35 ’’О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и внутригородских районов Республики Дагестан государственными полномочиями Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в бюджете района предусмотрена субвенция на осуществление названных полномочий, с учетом индексации оплаты труда на 3 процента с 1 октября 2020 года в сумме 406,0 тыс.р.

Для финансового обеспечения переданных ­распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации предусмотрена субвенция из федерального бюджета в сумме 0,7 тыс. руб.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2006 года № 69 «О методике распределения субвенций из республиканского фонда компенсаций между муниципальными образованиями на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» предусмотрена субвенция на осуществление данных полномочий на выплату заработной платы с начислениями штатным инспекторам, а также за работу по совместительству, определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719, с учетом повышения на 3 процентав сумме 935,0 тыс. руб.

Размер субвенции на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также оплату труда приемных родителей рассчитан исходя из численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следующих размерах выплат:

4 697 рублей — ежемесячно на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях;

Размер субвенции на единовременные пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, рассчитан исходя из размера пособия в сумме 16 919,86 рубля,

Размер субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, рассчитан на основе данных о количестве детей, посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и установленного размера родительской платы в муниципальном образовании.

Ст.3: Установить, что доходы бюджета МР «Агульский район» поступающие в 2020-22 годах, согласно Закону РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год формируются за счет :

а) налога на доходы физических лиц ;

б) единого налога на вмененный доход;

в) налога на имущество физических лиц – в размере 100 % в бюджеты сельских поселений ;

г) земельного налога – в размере 100 % в бюджеты сельских поселений ;

д) госпошлины и неналоговых доходов.

е) ЕСХН 100%, в т.ч. в райбюджет 70 %, в б-ты с.п. – 30%

ж) норматив по налогу , взимаемый в связи с применением упрашенной системы налогооблажения 100% в райбюджет.

Ст. 4: Учесть в районном бюджете МР «Агульский район» РД на 2020 год прогнозируемые поступления доходов по основным источникам в объемах согласно приложению № 3-1 к настоящему решению.

Довести до сельских поселений МР «Агульский район», для использования при определении объеМРв своих бюджетов, прогнозируемые объемы поступлений местных доходов на 2020 год, согласно приложению 3-2 к настоящему решению.

Ст.5 : Утвердить:

ведомственную структуру расходов районного бюджета МР «Агульский район» на 2020 год, согласно приложению 4 к настоящему решению; распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов районного бюджета МР «Агульский район» согласно приложению 5 к настоящему решению;

Ст.6: Администрация МР «Агульский район» РД не в праве принимать решения, приводящие к увеличению в 2020-22 году численности муниципальных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений МР «Агульский район»;

Ст.7: Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений МР «Агульский район» РД на 2020 год в размере 33231,0 тыс. рублей, на 2021 год 26585,0 тыс.рублей, на 2022 год 26585,0 тыс.рублей, согласно приложению 6 к настоящему решению;

Ст.8: Утвердить распределение дотаций и субвенций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений района на 2020 год, выделяемые из районного бюджета бюджетам поселений, входящих в состав МР «Агульский район», в размерах согласно приложению 7 к настоящему решению; Дотации определены с учетом заработных плат, коммунальных услуг, с учетом отдаленности от районного центра и численности населения.

Ст.9: Учесть, что в расчетных показателях районного бюджета социально – значимые расходы (оплата коммунальных услуг, услуг связи и т.д.) предусмотрены на уровне 2019 года с учетом повышения тарифов.

В целях реализации мероприятий, направленных на выполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации в составе дотаций и субвенций предоставляемых из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету МР «Агульский район» учтены средства на увеличение средней заработной платы:

-повышения средней заработной платы педагогических работников общего образования на 9 процентов;

— повышения на 3 процента с 1 октября 2020 года фонда оплаты труда иных категорий работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации;

-доведение минимального размера оплаты труда до 12130 рублей.

В общем объеме расходов на 2020 год учтены расходы на выплату заработной платы включая и начисления по декабрь включительно.

Ст.10: Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями района договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета МР «Агульский район», производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями расходов и с учетом ранее принятых и не исполненных обязательств.

Ст.11: Дополнительные доходы получаемые муниципальными казенными и другими учреждениями района от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности, реализации имущества направляются на расчетный счет райбюджета в установленном порядке.

Ст.12: Учесть в бюджете МР «Агульский район» средства поступающие из республиканского (РД) фонда компенсаций в бюджет района целевыми назначениями на 2020-2022 годы, согласно приложению 8 к настоящему решению;

Ст.13: Утвердить перечень расходных обязательств МР «Агульский район», на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению;

Финансирование расходов по капреМРнту, приобретению оборудования, их ремонту, укреплению материально – технической базы дошкольных учреждений и учреждений образования Администрации района производить централизованно через МКУ «Райобрснаб».

Расходование средств муниципального дорожного фонда производить через МКУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства и капстроительства» райадминистрации.

Ст.14: Учесть распределение расходов для выполнения полномочий по первичному воинскому учету в поселениях района, на 2020-2022 годы, где отсутствуют военные комиссариаты, утвержденные Законом РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год, согласно приложению 10 к настоящему решению;

Ст.15 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам согласно приложению 11

Ст.16 Утвердить расходы по муниципальным программам МР «Агульский район» согласно приложению 12.

Ст.17: Установить, что исполнение районного бюджета МР «Агульский район» и внутренний муниципальный финансовый контроль с соответствии со статьями 215 – 1 и 157 – 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о бюджетном процессе в МР «Агульский район» осуществляется финансовым отделом Администрации МР «Агульский район», с исполнением лицевых счетов по учету бюджетных средств открытых в Отделении по Агульскому району Управления Федерального Казначейства по РД и в соответствии с законодательством РФ и РД, Уставом МР «Агульский район» и Положением о бюджетном процессе в МР «Агульский район», внешний контроль осуществляет контрольно – счетная палата МР «Агульский район».

Ст.18: Кассовое обслуживание исполнения Консолидированного бюджета МР «Агульский район» осуществляется отделом № 11 УФК по Республике Дагестан на основании соглашений и на безвозмездной основе;

Ст.19: Настоящее решение опубликовать в газете «Вести Агула» и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава муниципального района

«Агульский район» З.Г.Каидов

Председатель Собрания депутатов

МР «Агульский район» К.М.Гаджимагомедов